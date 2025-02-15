旭化成は14日、陸上部所属の池田向希選手がワールドアスレチックスのDisciplinary Tribunal の審問の結果、アンチ・ドーピング規則違反を認定する旨の裁定が下されたことを発表しました。今回の裁定では、2023年6月20日以降の記録の取り消し、メダル剥奪。および2025年2月14日から4年間の資格停止処分が科されています。これにより、2028年に開催されるロサンゼルス五輪出場は絶望的となっています。東京五輪20キロ競歩で銀メダル