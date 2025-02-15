¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/15¡ÛTravis Japan¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¡¼¥­¥ç¡¼¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¥¢¥ï¡¼¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µÆüÍË¿¼Ìë0»þ10Ê¬¡Á¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡§Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬¡¢15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥é¥¸¥ã¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡¢Èþ¿Í½÷Í¥¤ÈÌ©Ãå¢¡¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¼ç±é¡Ö¥È¡¼¥­¥ç¡¼¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¥¢¥ï¡¼¡×¥ä¥ó¥°¥­¥ó¥°¡Ê¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è²È¡¦¾¾ËÜÀé½©»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì²½¡£ËÜ