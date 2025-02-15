＜02月14日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (146A) コロンビア 東証スタンダード [ 4,325.0 | +8.94% ] (1786) オリエン白石 東証プライム [ 394.0 | -1.00% ] (2254) ＧＸ中国ＥＶ 東証ETF [ 974.0 | -0.30% ] (2384) ＳＢＳＨＤ 東証プライム [ 2,545.0 &#1