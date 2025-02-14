「ビオトープ（BIOTOP）」が、フォトグラファー デイビッド・シムズ（David Sims）の撮り下ろしによるケイト・モス（Kate Moss）プリントTシャツの新作を発売する。3月8日から、ビオトープ白金台、大阪、福岡、神戸の4店舗と、ボンジュールレコード（bonjour records）代官山店、ビオトープ公式オンラインストアで取り扱う。現在公式オンラインストアでは予約を受け付けている。 【画像をもっと見る】 デイビッド・シムズが撮