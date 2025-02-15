14日、ミュンヘン安全保障会議で演説するバンス米副大統領＝ドイツ南部ミュンヘン（AP＝共同）【ミュンヘン共同】バンス米副大統領は14日、ドイツ南部ミュンヘンで始まったミュンヘン安全保障会議で演説し、欧州の同盟国がソーシャルメディアでの言論検閲や寛容な移民政策を進めていると批判した。「トランプ大統領は欧州の友人たちがより大きな役割を果たすべきだと考えている」と述べ、欧州各国に防衛費の増額を求めた。バン
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