福岡県直方市は14日、総額336億2600万円の2025年度一般会計当初予算案など31議案を発表した。物価高騰や職員の人件費増などに伴い、24年度当初比2・6％増の過去最大となった。21日開会予定の市議会3月定例会に提案する。主な事業は、障害者自立支援給付費20億1142万円（前年度比3億392万円増）、25年度末に開業予定の市保健福祉センター整備事業費9億7271万円（同5億7280万円減）、中学生を海外研修に派遣したグローバル人材育