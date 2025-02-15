14Æü¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¡£Ç¯¶â»ÙµëÆü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¹âÎð¼Ô¤â½¸¤¦Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»ÔÌ¨Ä®¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÌ¶ÅÄ¤Ç¡¢ÂçÌ¶ÅÄ½ð¤¬º¾µ½¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ö¥Á¥ç¥³¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÉ¸¸ìÉÕ¤­¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤âÇÛÉÛ¡£¡ÖÈï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ï½ð°÷¤ä»Ô¿¦°÷¤é8¿Í¤¬»²²Ã¡£µ¶ÅÅÏÃº¾µ½¤Ø¤Î·Ù²ü¤ä¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ëº¾µ½¤òµ¿¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÄÌÊóÊýË¡¤Ê¤É¤Î·¼È¯»ñÎÁ200¥»¥Ã¥È¤òÅÏ¤·¤¿¡£½ð°÷¤¬È¯°Æ¤·¤¿