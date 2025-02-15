16日（日）の「新婚さんいらっしゃい！」は、静岡県富士市に住む年の差カップル。新築の一軒家で2人暮らしをしている。ご自宅を訪ねると、ペアルックでお出迎え。毎朝、朝食をつくる妻に、毎朝ベタベタまとわりつく超甘えん坊な夫…。 ©️ABCテレビ 妻はMC藤井と同級生の53歳、なんと夫よりも21歳上だという。しかも夫にとって彼女は同級生の母親！その新婚生活について、MC井上が「結婚指輪の値段」と「夜事情」をズ