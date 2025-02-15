¡þ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼WÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò»¥ËÚÂç²ñ¡Ê2025Ç¯2·î14ÆüÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë¸Ä¿ÍÂè22Àï¤ÎÍ½Áª¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS137¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢52ºÐ¤Î³ëÀ¾µªÌÀ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ï97¥á¡¼¥È¥ë¤Î49ÅÀ¤Ç52°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢¤­¤ç¤¦15Æü¤ÎËÜÀï¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥®¥Í¥¹µ­Ï¿¤ÎWÇÕ¸Ä¿ÍÄÌ»»½Ð¾ì»î¹ç¿ô¡Ö578¡×¤Î¹¹¿·¤Ï¤ªÍÂ¤±¡£¤¢¤¹16Æü¤Ë¤Ï¸Ä¿ÍÂè23Àï¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤â½Å°µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¤¬½¸·ë¤¹¤ëWÇÕ¡£¼«