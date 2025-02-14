THE RAMPAGE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëµÈÌîËÌ¿Í¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬13Æü¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø°ä½ñ¡¢¸ø³«¡£¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¤·¤¿»ÖÅÄºÌÎÉ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¡¢ËÙÌ¤±ûÆà¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤«¤éÂ³¡¹¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢14Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»×¤¤½Ð¡É¤ò2¤ÄÈäÏª¤·¤¿µÈÌî¤µ¤ó¡£¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤Ë¥Á¥ç¥³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂç¤­¤µ¤Ë¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¥Á¥ç¥³