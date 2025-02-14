¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÆâ¾ì¾¡Â§¤¬£±£´Æü¡¢Âçºå¡¦Æ²Åç¥ê¥Ð¡¼¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ö£Æ£Ï£Ì£Ë£Å£Ò¡×¡Ê£±£´¡Á£²£³Æü¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Ï¡¢½÷¼ü·ºÌ³½ê¤Î¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¥À¥ó¥¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¼õ·º¼Ô¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·²Áü·à¡£Æâ¾ì¤Ï½÷¼ü¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥À¥ó¥¹¤òÃËÀ­»ØÆ³°÷¤Î¾¾²¬¤ò±é¤¸¤ë¡£½éÆü¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Æâ¾ì¤Ï¡Ö´°àú¤Ê¿Í´Ö¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë·Î¸Å¤·¤Ê¤¤¤ÇËÜÈÖ¤ä¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡£°ã¤Ã