Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬¡¢3·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNO BORDER HITS 2025¢ª2001 ¡Á¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Á¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¢¡Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Æ°²è¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë[CD DISC 4]¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È³Ú¶Ê&¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹³Ú¶Ê¤òÂÐ¾Ý³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖFC PARADISE¡×²ñ°÷¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê15¶Ê¤ò¼ý