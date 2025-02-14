¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥ª¥«¥ë¥È±ÇÁü¤ä¶²ÉÝÂÎ¸³¤Ê¤É¤Î¥Û¥é¡¼¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öbe terror be bad¡×¤ò³«Àß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û²¿¤«¤¬±Ç¤ë!?¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¿¤À¤è¤¦¡ÖLAST SIGHT¡×Âè1ÃÆÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÉÝ¤¤ÏÃ¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¤òÂÎ¸³¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¶²ÉÝ¤Î½Ä·¿´ãµåPOV¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ï¥¾¡¼¤È¶¦Æ±¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¥Û¥é¡¼¡¦¥â¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡½ÌïÈþÄ®¥ª¥«¥ë¥È³¦