愛子さまと佳子さま、お二人そろって鴨を捕獲されました。各国の大使らをもてなす「鴨場接待」。どのような行事なのでしょうか。【画像】鴨を放す愛子さまと佳子さま■愛子さまと佳子さま「鴨場接待」居並ぶ各国大使。そこに、初めての役割を担われる愛子さまが姿を現しました。愛子さま「I hope you will enjoy.(楽しんでいただければ幸いです)」佳子さまも一緒です。佳子さま「Nice to meet you.(お会いできてうれしい