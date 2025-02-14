東京時間17:49現在 香港ハンセン指数 22620.33（+805.96+3.69%） 中国上海総合指数 3346.72（+14.24+0.43%） 台湾加権指数 23152.61（-246.80-1.05%） 韓国総合株価指数 2591.05（+7.88+0.31%） 豪ＡＳＸ２００指数 8555.81（+15.85+0.19%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75500.38（-638.59-0.84%） １４日のアジア株は、まちまち。香港ハンセン指数が大幅高、中国本土株の堅調さを見