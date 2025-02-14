[2.14 J1第1節](パナスタ)※19:00開始主審:木村博之<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 22 一森純DF 2 福岡将太DF 3 半田陸DF 4 黒川圭介DF 20 中谷進之介MF 6 ネタ・ラヴィMF 16 鈴木徳真MF 17 山下諒也MF 38 名和田我空MF 44 奥抜侃志FW 7 宇佐美貴史控えGK 1 東口順昭DF 15 岸本武流DF 33 中野伸哉DF 67 佐々木翔悟MF 10 倉田秋MF 27 美藤倫FW 11 イッサム・ジェバリFW 40 唐山翔自FW 42 南野遥海監督ダニエル・ポヤトス[