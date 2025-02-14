M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×¡¢2·î14Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°3°Ì¤«¤é5°Ì¤Þ¤Ç¤Î3¥Á¡¼¥à¤¬½¸·ë¡£¤¦¤Á2¥Á¡¼¥à¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤ò´Ë¤á¤ì¤Ð¥Þ¥¤¥Ê¥¹°è¤ËÅ¾Íî¤È¤¤¤¦¡¢ÌýÃÇ¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¤¤ë¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¼¡Âè¤À¡£¡Ú±ÇÁü¡Û½ç°ÌÁè¤¤·ã¤·¤¤¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó·èÀï¡ÊÀ¸Ãæ·Ñ¡Ë¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¸Ä