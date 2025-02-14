Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï2·î18Æü¤«¤éÆü»º¥°¥í¡¼¥Ð¥ëËÜ¼Ò¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¤Æ¡Ö¤æ¤º¥µ¥¯¥éÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£2·î17Æü18»þ¤Ë¤ÏYUZU Official Store¤Ë¤Æ¿·¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡Ö¤æ¤º¥µ¥¯¥é¥È¥ß¥«¡×¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¡Ö¤æ¤º¥µ¥¯¥éÅ¸¡×¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ö¤æ¤º¥µ¥¯¥é¥È¥ß¥«¡×Æ±´ë²è¤ÏÆü»º¤Î·ÚEV(·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö)¡Ö¥µ¥¯¥é¡×¤È¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤æ¤º¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖYUZU ARENA TOUR 2024-2025 ¿Þ´Õ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö°¦¤¹¤ë³¹¤«¤é¡¢°¦¤¹¤ë³¹¤Ø¡£ #