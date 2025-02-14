元宝塚歌劇団星組トップで、女優の紅ゆずるが１４日、大阪の堂島リバーフォーラムで主演舞台「ＦＯＬＫＥＲ（フォーカー）」の初日を迎えた。女囚刑務所が舞台。レクリエーション・プログラムとしてフォークダンスを採用しており、いつ死刑が執行されるかも知らない恐怖と悲しみの中、目的もなく踊り続ける。そんな女囚たちにある日、悪名高いフォークダンス・コンテスト「ＦＯＬＫＥＲ」への出場要請が届くストーリー。心を閉