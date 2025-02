ライブ&動画コミュニティアプリ「ミクチャ」で開催されたイベントで、スキンケアブランド「FIT YOUR SKIN」のアンバサダーが決定!今回はアンバサダーに就任した、さあやさんとともに、その魅力をたっぷりご紹介。日韓で大人気のFIT YOUR SKINのアイテムをチェックしてくださいね。FIT YOUR SKIN アンバサダーオーディションライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」にて、韓国発スキンケアブランド「FIT YOUR SKIN(フィットユアスキ