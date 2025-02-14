µð¿Í¤Ç£³Ç¯ÌÜ¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤È¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¤Î¹Ó´¬ÍªÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡á¾åÉðÂç¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢µÜºê¤«¤é²­ÆìÆþ¤ê¸å¤Ë»åËþ»Ô¤ÎÊ¿ÏÂµ§Ç°¸ø±à¤òË¬¤ì¡¢ÀïË×¼Ô¤ò°ÖÎî¤·¤¿¡££²¿Í¤È¤â½é¤á¤Æ¤ÎË¬Ìä¤Ç¹ñÎ©²­ÆìÀïË×¼ÔÊè±ñ¤Ç¸¥²Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÀõÌî¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÀïÁè¤Î¤³¤È¤Ê¤ÉÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤­¡¢Åö»þ¤ÎÊý¤Ï¹¥¤­¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤´Ä¶­¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤­¤ÊÌîµå¤ò¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý