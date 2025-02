Image: Adriano Contreras - Gizmodo US 初代Legion Goより、エルゴノミクス的にはだいぶ改善したものの。2月14日、ゲーミングPC「Lenovo(レノボ)Legion Go S」が海外で発売されます。Windows版とSteamOS版があるんですが、今回出るのはWindows版です。米GizmodoのKyle Barr記者が、一足先にレビューしてますので、以下どうぞ!Lenovo Legion Go Sの持ち心地は、僕の中では今までのハンド