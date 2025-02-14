全員が優勝候補に挙げた広島…2位予想には神戸、町田、G大阪、鹿島、浦和2月14日に2025シーズンのJリーグが開幕する。昨季はヴィッセル神戸が連覇を達成したが、今シーズンはどのような順位になるだろうか。FOOTBALL ZONEでは、編集部員5人がJ1全20チームの順位を予想。シーズンを展望していく。全員が優勝候補に挙げたのは、昨季2位のサンフレッチェ広島。FWジャーメイン良、MF田中聡、MF井上潮音、FW中村草太、DF菅大輝らを