【「ガンスリンガー・リプレイス」電子合本版1巻・2巻】 2月14日 配信開始 価格：各550円 BookLiveは2月14日、同社の電子書籍ストア「ブックライブ」にてマンガ「ガンスリンガー・リプレイス」電子合本版1巻および2巻を配信開始する。価格は各550円。 「ガンスリンガー・リプレイス」は原作・PPS3氏、作画・下内遼太氏による、社畜OLが