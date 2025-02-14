マンチェスター・シティのスイス代表DFマヌエル・アカンジが負傷のために離脱するようだ。英『BBC』や『スカイスポーツ』が伝えている。11日のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントプレーオフ第1戦レアル・マドリー戦で先発出場したアカンジだが、筋肉系のトラブルのためにハーフタイムでの交代を余儀なくされた。マンチェスター・Cは、長期離脱の恐れがあるアカンジを15日のプレミア第25節ニューカッスル戦、1