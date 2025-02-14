エフ・コード [東証Ｇ] が2月14日大引け後(17:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。24年12月期の連結最終利益は前の期比88.9％増の9億円に伸び、25年12月期も前期比42.0％増の12.8億円に拡大を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比57.6％増の3.1億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の25.4％→20.3％に低下した。 株探