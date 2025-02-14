自民党と公明党は、日本維新の会に対し、私立高校の就学支援金の所得制限を2026年4月から撤廃し、金額も増やす方針を伝えました。高校無償化に関する3党の政調会長の協議で、与党側は、現在年収590万円未満の世帯に限っている私立高校に通う生徒への就学支援金について、2026年4月から所得制限を撤廃する案を示しました。また、支援金の金額も現在の年39万6000円から引き上げる方針を伝えました。一方、石破首相は国会で「十分な所