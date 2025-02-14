¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/14¡Û¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤¬2·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¡¢É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾ÌîÌ¤É±¡õ»³ËÜ·½°íÉ×ÉØ¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×²ÝÂê¶Ê¥­¥ì¥­¥ì¤ËÍÙ¤ë¢¡À¾ÌîÌ¤É±¡õ»³ËÜ·½°íÉ×ÉØ¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À¾Ìî¤Ï