G1¡ÖÂè40²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡×¡Ê21¡Á24Æü¡Ë¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤ëË­¶¶¶¥ÎØ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦±ÛÃæÅç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤òË¬¤ì¡¢Âç²ñ¤òPR¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎG1³«ËëÀï¤Ç¡¢Ë­¶¶¤Ç¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¡£KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÀ©¤·¤¿¸ÅÀ­Í¥ºî¡ÊÂçºå¡Ë¡¢ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¡¦·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤éSSÈÉ8Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬ÇÆ¤ò¶¥¤¦¡£º£Âç²ñ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦ÎëÌÚºé¹á¤µ¤ó¤Ï¸µ¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥óÁª¼ê¤Ç¡¢Ë­¶¶¤¬¥Û¡¼¥à¥Ð¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¸½