MLBネットワークが選手ランキングを発表。ドジャースの大谷翔平選手が首位に返り咲きました。毎年シーズン開幕前に選手ランキング・トップ100が順番に発表されていて、ここまで日本人選手はメジャー1年目でワールドシリーズ制覇に貢献した山本由伸投手が63位、同じくメジャー1年目に2桁勝利と勢いに乗る今永昇太投手は64位、鈴木誠也選手は昨年から11ランクアップの73位、今季ドジャースに加入した佐々木朗希投手は100位にランクイ