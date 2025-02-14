「日帝（大日本帝国）支配下の日本人裁判官よりも劣る」と憲法裁判所を批判した韓国の地方検察庁トップに対し、市民団体が解任を要求した。【注目】ドイツで“慰安婦像”の設置が次々と禁止に江原（カンウォン）地域の市民社会団体が2月14日、春川（チュンチョン）地検前で記者会見を開き、「大検察庁は内乱犯を擁護し、親日発言をしたイ・ヨンリム地検長を直ちに解任せよ」と要求した。会見に参加した市民団体は「尹錫悦（ユン・