医療費が高額になった患者の自己負担を軽くする「高額療養費制度」をめぐり、患者負担を増やそうとする政府方針について、石破首相は国会で修正する考えを示しました。「高額療養費制度」をめぐっては、医療保険の財政面に配慮し患者の自己負担額を増やそうとする政府の方針に対して、がん患者団体などから反対の声があがっています。石破首相「当事者の方々の声も真摯に受け止めつつ、可能な限り幅広い合意形成が図られますよう、