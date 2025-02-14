¸µÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÜºêÎè°á¡Ê31¡Ë¤¬14Æü¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬¤³¤ÎÆü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£±ÊÌî²ê°ê¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤òÁ°¤Ë¡È·ëº§È¯É½¡É¡ª¡©¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×µÈËÜ¶½¶È¤Ï¡Ö2 ·î14Æü¤è¤ê¡¢µÜºêÎè°á¡Ê¤ß¤ä¤¶¤­¡¦¤ì¤¤¡Ë¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£µÜºê¥¢¥Ê¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì