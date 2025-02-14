´äÅÄ¹äÅµ »°ÂåÌÜJ SOUL BROTHERS¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤¬¡¢£´·î¤«¤éNHK¡¦E¥Æ¥ì¡ØÄ¶±Û¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡Ù¤Ç½é¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´äÅÄ¹äÅµ¡¢E¥Æ¥ì¡ØÄ¶±Û¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡Ù¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ä¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î´äÅÄ¹äÅµ¡£¡ÖÄ¶±Û¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀ¤´Ö¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¡ÈÄ¶±Û¡É¤·¤¿¹¬¤»¤Î¥«¥¿¥Á¤òÊ¹¤¯¥È¡¼¥¯¥Ð