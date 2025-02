PUSHIMが開催する25周年アニバーサリーツアー「PUSHIM 25th Anniversary Tour 2025 with HOME GROWN」の東京公演ゲストが発表された。ツアーは5月25日、埼玉公演を皮切りに、東名阪を駆け巡る。豪華ゲスト第一弾として名を連ねたのは、昨年「Untitled feat. PUSHIM, DABO」をリリースし大きな話題をさらったAIとDABO。「ワレバ」をベースに、PUSHIMの名曲「I Wanna Know You (J.J remix)」をリテイクした音源は、新しさと懐かしさ