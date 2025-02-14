¢£·Ë¤ª¤È¤®¤âº´µ×´Ö¤â¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢ー¤Ê¤³¤È¤«¤é¡Ö¤ªÂ·¤¤¤À¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â ¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥á¥¬¥Í¡ß¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ß¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ñ¤Î¥×¥é¥Ù¼«»£¤ê¤Ê¤É①②③④ Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¸Ä¿ÍX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡¢¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬»ï¡Ø¥Ç¥¶ー¥È¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¥Þ¥ó¥¬¡ØÎø¤»¤è¤Þ¤ä¤«¤·Å·»È¤É¤â¡Ù¡Êºî¡¦±¬·î¥³¥³¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦·Ë¤ª¤È¤®¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡ØÎø¤»¤è¤Þ¤ä¤«¤·Å·»È¤É¤â¡Ù¤Ï