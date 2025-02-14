²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾åµÆÇ·½õ¡Ê47¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç5·î¤È6·î¤Ë¹µ¤¨¤ë¡ÖÈ¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº½±Ì¾ÈäÏª¡×¡ÊÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¡Ë¤Î¹çÆ±¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï5·îÃë¤ÎÉô¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡Öµþ¼¯»ÒÌ¼Æó¿ÍÆ»À®»û¡×¤Ë¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎºäÅì¶Ì»°Ïº¡Ê74¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£Âê¤â¡Öµþ¼¯»ÒÌ¼Æ»À®»û¡×¤È¤Ê¤ê¡¢»°¿Í²Ö»ÒÂÎÀ©¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£µÆÇ·½õ¤È¶Ì»°Ïº¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î±éÌÜ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤­¤¿¡£¶Ì»°Ïº¤¬½±Ì¾ÈäÏª¤Î±éÌÜ¤Ø¤Î½Ð±é¤òË¾¤ß¡¢µÞ¤­¤ç±é½Ð¤òÊÑ