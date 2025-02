GoogleがAIアシスタントのGeminiに、過去の会話を思い出して要約したり、以前にした別の会話の情報で回答を改善したりする機能を追加したことを発表しました。この機能は、月額2900円の「Google One AIプレミアムプラン」を通じてGemini Advancedを利用している加入者向けに英語で展開されています。The Gemini app can now recall past chatshttps://blog.google/feed/gemini-referencing-past-chats/Google Gemini now brings re