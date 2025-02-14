シャンソン歌手ソワレ(Soirée)氏がオーナーを務める「ライブサロン 十話音 toi-own(とわおん)」が、3月1日(土)にJR高円寺駅北口にてオープンする。ライブハウスとバーを複数手がけるシャンソン歌手[caption id="attachment_1296289" align="aligncenter" width="600"] 2024年3月 PetitMOA「ソワレシャンソンコンサート」[/caption]2025年に歌手活動30周年を迎えるソワレ氏は、越路吹雪さんと河合奈保子さんを敬愛する「シャン