江崎グリコは、適正糖質で健康な生活をサポートする「SUNAO」ブランドの提案を強めている。1月29日のメディア向けセミナーで、健康イノベーション事業本部健康事業マーケティング部の福永稚菜氏は「糖質が多く含まれるパスタや甘いデザートを『SUNAO』に置き換えることで、おいしくて健康的な食生活を支えたい」など意欲。今後は主食カテゴリーの強化、ファンコミュニティサイトなど情報発信、店頭のクロスMDを通して、ブランドの