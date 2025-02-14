楽天モバイルは14日、都内で記者会見を開き、春商戦に向けた新たなキャンペーンを発表した。「楽天エコシステム」との連携を深め、「実質無料」をキーワードに、若年層を中心とした新規契約獲得を狙う戦略が示された。 経済停滞下で通信費は下落、楽天モバイル参入が競争促進 鈴木氏 プレゼンテーションを行った楽天モバイル代表取締役共同CEOの鈴木和洋氏は、日本の経済成長が停滞する中で