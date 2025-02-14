Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¿Í¤Î¶õµ¤´¶47ºÐ½÷Í¥¤¬¡ÖÇ¯Îðº¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Î?É×?¤È¤Î?É×ÉØ¼Ì¿¿?¤ò¸ø³«¤·SNS¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾¾Â¼ËÌÅÍ(º¸)¡¢¾¾¤¿¤«»Ò(±Ç²è¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥­¥¹ 1ST KISS¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à1stkissmovie¤è¤ê)½÷Í¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¤ÈSixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ(29)¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿1Ëç¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢7Æü¤«¤é¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥­¥¹ 1ST KISS¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£2¿Í