YouTubeショートのAIを用いた動画作成補助機能「Dream Screen」に、Google製動画生成AI「Veo 2」を用いて動画を作る機能が追加されました。ユーザーは動画投稿時にVeo 2を用いて動画や画像を生成し、動画内の1シーンとして使うことができます。Imagine it, create it: Veo 2 is coming to YouTube Shorts - YouTube Bloghttps://blog.youtube/news-and-events/veo-2-shorts/方法: Dream Screenクリップを作成する 🎥✨