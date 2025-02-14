テクニカルポイント ユーロポンド、２月初頭までの下降トレンドは終了、次の段階に 0.8467ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8411エンベロープ1%上限（10日間） 0.8405200日移動平均 0.837021日移動平均 0.8361一目均衡表・基準線 0.8338100日移動平均 0.8338一目均衡表・転換線 0.8335一目均衡表・雲（上限） 0.832810日移動平均 0.8327現値 0.8325一目均衡表・雲（