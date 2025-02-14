日機装が後場終盤に急伸し、ストップ高の水準となる前営業日比１５０円高の１１４２円に買われた。１４日午後３時、２４年１２月期の連結決算発表にあわせ、２５年１２月期の連結業績予想を開示。今期の売上高予想は前期比８．０％増の２３０５億円、最終利益予想は同４２．０％増の１１３億円とした。また、年間配当予想は同６円増配の３６円とした。増益・増配計画を示したことが好感されたようだ。業績が回復途上にある航空宇