米国のドナルド・トランプ大統領が１３日（現地時間）、インドのナレンドラ・モディ首相との首脳会談で日米豪印戦略対話（ＱＵＡＤ＝クアッド）所属４カ国の安全保障協力の重要性を強調した。その一方でインドに貿易赤字解消のための対策準備が必要だとし、米国産エネルギーの輸入と両国間の貿易協定締結を迫った。モディ氏はトランプ氏の大統領選挙スローガン「米国を再び偉大に」（ＭａｋｅＡｍｅｒｉｃａＧｒｅａｔＡｇａ