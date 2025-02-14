日本トランスオーシャン航空（JTA）は、沖縄/那覇〜名古屋/中部線を3月24日から31日まで増便する。現在は1日4往復を運航しており、1往復を増便し、同5往復となる。機材は165席を配置したボーイング737-800型機を使用する。所要時間は、沖縄/那覇発が2時間、名古屋/中部発が2時間半。■ダイヤNU2040沖縄/那覇（08：10）〜名古屋/中部（10：10）／3月24日・26日〜31日NU2040沖縄/那覇（07：50）〜名古屋/中部（09：50）／3月25日