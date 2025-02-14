［ワシントン１３日ロイター］ - トランプ米大統領とモディ印首相は１３日にホワイトハウスで開いた首脳会談で幅広い問題を協議したが、共同記者会見でもオンライン声明でも人権への言及はなく、人権や少数者の権利侵害といったデリケートな話題は避けた形になった。米国では長らくインドの人権問題が懸念になっていたが、インドが対米貿易を拡大し、中国に対抗するパートナーとして影響力を強める中、こうした懸念は超党