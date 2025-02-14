30万部突破のベストセラー『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（集英社）で「新書大賞2025」を受賞した、文芸評論家・三宅香帆氏が、14日までに公開されたTBS CROSS DIG with BloombergのYouTubeチャンネルで新番組を始動。「1ヶ月の書籍代は3万円〜5万円」という三宅氏が、本の読み方・買い方・楽しみ方を提案した。【動画】30万部突破ベストセラー著者が“読書時間の作り方”を指南三宅氏は「平均すると1日1冊くらい読