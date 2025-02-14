【明治安田J1リーグ第1節】2025年2月14日(金)19:00キックオフガンバ大阪(4位/2024) vs セレッソ大阪(10位/2024)[パナソニック スタジアム 吹田]◆大阪は青黒【ガンバ大阪】2025シーズンの開幕を告げる一戦に臨むG大阪。2024シーズンは4位と上位を争い続けた中、さらに上を目指して臨むシーズンとなる。MFダワン、FW坂本一彩とチームを支えていた2人が退団。一方で、日本代表招集歴もあるMF奥抜侃志をニュルンベルクから獲得。また